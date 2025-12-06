В Башкирии прокуратура потребовала устранить нарушения в районной больнице

Прокуроры нашли многочисленные нарушения при содержании помещений. На стенах — трещины, штукатурка отслаивается, имеются существенные дефекты напольного покрытия.

По инициативе прокуратуры руководство ЦРБ привлечено к административной ответственности по статье «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Фактическое устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото предоставлено пресс-службой прокуратуры Башкирии.