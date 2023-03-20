В Уфе назвали победителей скоростного забега на 23-й этаж

Участникам предстояло преодолеть дистанцию в 23 этажа или 522 ступеньки. Бегуны стартовали группами с паузами в несколько минут. Спортсменов из одной группы разделяли 20 секунд. Точность результатов обеспечивали чипованные стикеры, данные которых считывались на старте и финише.

В рамках акции состоялись детский патриотический забег, а затем женский и мужской. В среднем участники преодолевали дистанцию за три минуты.

По итогам соревнований первое место среди мужчин занял Тагир Хайруллин, пробежавший дистанцию за 1,46 минуты. Серебро и бронза у Загира Аминева и Эдуарда Даукаева. Среди женщин лучший результат показала Ульяна Шарикова - 2,31 минуты. В тройку лучших также вошли Анна Шобухова и Глория Тазеева.

Все победители получили призы от партнеров мероприятия.

Фото предоставлены Представительством Ассамблеи народов Евразии в РБ.