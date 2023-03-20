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В Башкирии зафиксирован 81 случай подтопления талыми водами

О подтоплении территорий населенных пунктов талыми водами с начала марта в региональную систему-112 поступило 81 сообщение. Об этом доложил сегодня, 20 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии председатель госкомитета по ЧС Фарит Гумеров.

В Башкирии зафиксирован 81 случай подтопления талыми водами
В Башкирии зафиксирован 81 случай подтопления талыми водами

Он заверил главу республики Радия Хабирова, что подготовка к паводку идет активными темпами, дополнительной помощи не требуется. 9 марта первые подрывные работы проведены на льду реки Уршак рядом с деревней Петряево в Чишминском районе. 18 марта аналогичная работа прошла на реке Белой рядом с селом Вострецово в Бураевском районе. Чернение льда выполнено на площади более 12 тысяч «квадратов», распиловка – на 4,4 тысячи метров в 25 муниципалитетах.

- На этой неделе будем подрывать затороопасные участки на реках в Архангельском, Салаватском и Дуванском районах, - сказал Фарит Гумеров. – Наблюдается небольшой подъем воды в степных реках. На данный момент с начала марта в систему-112 поступило 81 сообщение о подтоплении населенных пунктов талыми водами. В Уфе – 17 таких случаев, в Туймазинском районе 11, по пять случаев в Бакалинском районе и городе Октябрьский, по три – в Нефтекамске и Балтачевском районе. По два факта – в Архангельском, Белокатайском, Дуванском, Дюртюлинском, Кушнаренковском, Мечетлинском и Татышлинском районах. Еще в 23 муниципалитетах зарегистрировано по одному случаю подтопления. Ситуация везде под контролем.

Напомним, о готовности к паводку мы рассказали здесь.

Фото Альберта ЗАГИРОВА.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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