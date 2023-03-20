Радий Хабиров о падении купола с минарета «Ар-Рахим»: Не надо копаться в суевериях, а надо искать ФИО исполнителя

Радий Хабиров заявил, что все стенания и разговоры о «дурном знаке» есть суеверие, а последнее не имеет ничего общего с верой в исламе. Более того, это как раз и есть грех. «Не надо ничего придумывать» и тащить все глупые предрассудки из рукава. Не надо искать в копилке суеверий, а надо искать ФИО исполнителя. «У любой проблемы всегда есть конкретная фамилия, имя, отчество и должность человека. Есть еще и такие понятия, как разгильдяйство, халатность по отношению к строительству», – сказал руководитель региона.

Советник главы республики по инвестиционной деятельности и инфраструктурным проектам Ридаль Саетов сообщил на оперативном совещании, что в эти дни проходит строительная экспертиза, ее выводы подскажут, нуждаются ли уцелевшие минареты и купола в укреплении. А вот упавший купол восстановлению не подлежит, он разбился.

Советник главы уточнил, что Духовное управление мусульман республики заключило договор с инженерным центром «Грант» из Волгодонска Ростовской области на изготовление нового минарета («улемы»). Кстати, именно эта компания является изготовителем конструкций мечети «Ар-Рахим».

Ридаль Саетов назвал возможные причины инцидента: «Первое – это нарушение конструкции при установке, второе – объект незавершенного строительства не был законсервирован в соответствии с требованиями строительных норм и правил».

Завершая обсуждение, Радий Хабиров резюмировал: до первой половины 2025 года у республики вряд ли найдутся деньги на дальнейшее строительство мечети «Ар-Рахим». При этом он пообещал, что мечеть обязательно достроят.

Напомним, 13 марта в Уфе сильный ветер сорвал купол с одного из минаретов с мечети «Ар-Рахим». Падая, он повредил строительные леса. Люди, к счастью, не пострадали.

Фото из открытых источников.