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В Уфе со строящейся мечети «Ар-Рахим» упал купол

Сильнейший ветер сорвал с минарета купол.

В Уфе со строящейся мечети «Ар-Рахим» упал купол
В Уфе со строящейся мечети «Ар-Рахим» упал купол

Порывы ветра, достигающие сегодня 20 метров в секунду, сорвали позолоченный купол с одного из минаретов строящейся мечети «Ар-Рахим». Падая, он повредил строительные леса на площади 70 кв. метров и частично – стену мечети. Люди не пострадали.

На место ЧП выехали сотрудники управления гражданской защиты Уфы и оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Специалисты выясняют причину произошедшего.  

Фото предоставлено пресс-службой Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

В Уфе со строящейся мечети «Ар-Рахим» упал купол
В Уфе со строящейся мечети «Ар-Рахим» упал купол
В Уфе со строящейся мечети «Ар-Рахим» упал купол
Автор:Надежда ТЮНЁВА
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