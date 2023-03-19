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Вчера, 23:40

В Башкирии в сгоревшем доме обнаружена погибшая женщина

Пожар произошел в деревне Дмитриева Поляна Шаранского района Башкортостана.

В Башкирии в сгоревшем доме обнаружена погибшая женщина
В Башкирии в сгоревшем доме обнаружена погибшая женщина

Сообщение о пожаре поступило в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан сегодня вечером.

Прибывшим на улицу Кармишина профессиональным спасателям и местной добровольной пожарной команде пришлось тушить бревенчатый дом размером 5х7 м. К этому времени пожар потушен.

В ходе тушения обнаружена погибшая женщина 1987 года рождения. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

Фото предоставлено пресс-службой Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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