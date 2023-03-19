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Вчера, 12:55

В Башкирии родители сдали ЕГЭ за детей

Мамы и папы будущих выпускников Мишкинского района приняли участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», которая седьмой год подряд проводится по инициативе Рособрнадзора, сообщает пресс-служба районной администрации.

В Башкирии родители сдали ЕГЭ за детей
В Башкирии родители сдали ЕГЭ за детей

В этом году взрослые писали сокращенный вариант Единого госэкзамена по русскому языку, чтобы составить представление об экзаменационных заданиях в целом. Как известно, русский язык – один из двух обязательных предметов, которые выпускники должны сдать, чтобы получить аттестат зрелости.

Для родителей подготовили сразу три аудитории в лицее № 1 имени Булякова, расположенном в селе Мишкино. Кстати, директор лицея Евгений Малмыгин также решил испытать на себе все эти экзаменационные «прелести». Перед началом мероприятия член государственной экзаменационной комиссии ЕГЭ Юлия Мугаллимова рассказала участникам, с какими нюансами им предстоит столкнуться.

«При подготовке к ЕГЭ большое значение имеют не только знания детей, но и правильный психологический настрой. Поэтому цель нашего мероприятия – ознакомить родителей с особенностями проведения экзамена, чтобы впоследствии они смогли помочь своим детям снять напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ. Условия, созданные в тренировочном пункте проведения экзаменов (ППЭ), максимально приближены к реальным», – пояснила спикер.

Затем организаторы рассадили всех по аудиториям, согласно тому распределению, где потом будут находится и их дети. На столах перед каждым, как положено, лежали только паспорт и черная гелиевая ручка. Предварительно родителям продемонстрировали процесс печати индивидуальных комплектов, ознакомили их с инструкциями, раздали бланки для заполнения и КИМы (контрольно-измерительные материалы – тесты).

Главная сложность, с которой столкнулись практически все взрослые – как правильно нужно заполнять регистрационные поля бланков. То есть, понять, что, куда и как вписывать. Во время экзамена у родителей также возникало множество вопросов, на которые потом подробно ответили организаторы. Затем они  пригласили участников в штаб ППЭ и показали, как сканируются и отправляются экзаменационные работы в Региональный центр обработки информации (РЦОИ).

После чего состоялся круглый стол, где участники поделились своими впечатлениями, получили ответы на все свои вопросы. В завершение родители выпускников и учителя получили памятки о порядке и особенностях проведения ЕГЭ в текущем году.

Фото со страницы vk.com/30admraion.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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