В Уфе ушел из жизни народный артист Башкортостана Азат Надыргулов

Он был режиссером классической драматургии. Его спектакли «Филумена Мартурано» Эдуардо де Филиппо (БГАТД им. М. Гафури, 1993 г.), «Дурочка» Лопе де Вега (ТЮЗ, 1994 г.), «Труффальдино из Бергамо» Карло Гольдони (НМТ, 2002 г.) поставлены в лучших традициях игрового театра.

Основной темой, волнующей режиссера была тема времени и героя в конфликте со своим временем. Пронизанные неподдельной болью спектакли о великих исторических личностях башкирского народа «Салават» М. Карима (ТЮЗ, 1995 г.), «Шаймуратов-генерал» Ф. Булякова (БГАТД им. М. Гафури, 1998 г.), «Половецкая мистерия» Ф. Булякова (НМТ, 2003 г.) заявили о страстной гражданской позиции самого режиссера.

Прощание с Азатом Надыргуловым состоялось 2 марта в Национальном молодежном театре.

Фото из открытого источника.