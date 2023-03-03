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В Уфе ушел из жизни народный артист Башкортостана Азат Надыргулов

1 марта на 61-м году жизни скоропостижно скончался актер, режиссер, педагог, народный артист Башкортостана Азат Надыргулов, сообщили в пресс-службе минкульта РБ.

В Уфе ушел из жизни народный артист Башкортостана Азат Надыргулов
В Уфе ушел из жизни народный артист Башкортостана Азат Надыргулов
В разные годы Азат Надыргулов был художественным руководителем Театра юного зрителя, художественным руководителем БГАТД им. М. Гафури, художественным руководителем Национального молодежного театра РБ. В последние годы Азат Ахмадуллович продолжал работать в театрах Башкортостана и России, успешно совмещая работу режиссера и педагога в Уфимском институте искусств им.З.Исмагилова.

Он был режиссером классической драматургии. Его спектакли «Филумена Мартурано» Эдуардо де Филиппо (БГАТД им. М. Гафури, 1993 г.), «Дурочка» Лопе де Вега (ТЮЗ, 1994 г.), «Труффальдино из Бергамо» Карло Гольдони (НМТ, 2002 г.) поставлены в лучших традициях игрового театра.

Основной темой, волнующей режиссера была тема времени и героя в конфликте со своим временем. Пронизанные неподдельной болью спектакли о великих исторических личностях башкирского народа «Салават» М. Карима (ТЮЗ, 1995 г.), «Шаймуратов-генерал» Ф. Булякова (БГАТД им. М. Гафури, 1998 г.), «Половецкая мистерия» Ф. Булякова (НМТ, 2003 г.) заявили о страстной гражданской позиции самого режиссера. 

Прощание с Азатом Надыргуловым состоялось 2 марта в Национальном молодежном театре.

Фото из открытого источника.

 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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