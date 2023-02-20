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Предприниматель из Башкирии изготовил для бойцов бочку-баню

Предприятие из Салавата готовит для отправки в зону действий СВО баню-бочку.

Предприниматель из Башкирии изготовил для бойцов бочку-баню
Предприниматель из Башкирии изготовил для бойцов бочку-баню

Мобильную баню-бочку готовит для отправки в зону СВО предприятие «Парна» из Салавата. Инициатором выступил руководитель фирмы Александр Новиньков, имеющий опыт службы в Чечне.

«Баня-бочка мобильная, готова быстро менять место дислокации, – сообщил в соцсетях заместитель премьер-министра правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев. – С мощной печкой можно париться уже через полчаса. Искать для нее подключения не нужно – на крыше установлена солнечная панель».
Как отметил министр, завод выпускает 60 бань в месяц. В ближайшее время предприятие начнет выпуск капсульных домов.

Фото: страничка А. Шельдяева во «ВКонтакте».

Автор:Виктор УХОВ
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