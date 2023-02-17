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Уфимская телепрограмма «Радость нашего дома» признана лучшим благотворительным проектом страны

Совместный проект телеканала «Вся Уфа» и благотворительного фонда «Территория счастья» вышел в финал Национальной премии «Серебряный лучник» в двух номинациях - «Благотворительность» и «Социальные проекты».

Уфимская телепрограмма «Радость нашего дома» признана лучшим благотворительным проектом страны
Уфимская телепрограмма «Радость нашего дома» признана лучшим благотворительным проектом страны

За четыре года существования проекта «Радость нашего дома» в семьи устроено 55 детей. В эфир городского телеканала и в социальных сетях вышли более 90 роликов, рассказывающих о ребятах, ждущих свих пап и мам.

Первое видеообращение к потенциальным родителям записала председатель попечительского совета БФ «Территория счастья» Каринэ Хабирова. Затем привлекли популярных артистов, телеведущих, политиков, общественных деятелей.

Первой же звездной парой в проекте стала семья Аскара и Натальи Абдразаковых, которые записали ролик с двумя мальчиками - Тимуром и Сашей. Практически сразу их усыновили Елена и Денис Куликовы, а потом взяли в свою семью ещё пятерых детей.

Также в роликах снялись Дмитрий Дибров, Яна Чурикова, Михаил Шуфутинский, Юрий Шевчук, Ляйсан Утяшева, группа «Город 312»,  группа «На-на», актёры Сергей Шакуров, Игорь Угольников и другие известные персоны.  

«Ролики, в основном, снимались в Москве и Уфе. А затем мы с фондом «Территория счастья» отправились по Башкирии. Побывали в детских домах села Серафимовское, села Петровское, в посёлке Маячный и города Бирска. И всюду мы снимали истории про их воспитанников. Твёрдо убеждена, что дети должны жить в семье, - рассказала Каринэ Хабирова. - Безумно благодарна родителям, взявшим на себя такую ответственность - принять в семью детей, основная часть которых имеют проблемы со здоровьем».

Фото предоставлено пресс-службой телекнала "Вся Уфа".

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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