Уфимская телепрограмма «Радость нашего дома» признана лучшим благотворительным проектом страны

За четыре года существования проекта «Радость нашего дома» в семьи устроено 55 детей. В эфир городского телеканала и в социальных сетях вышли более 90 роликов, рассказывающих о ребятах, ждущих свих пап и мам.

Первое видеообращение к потенциальным родителям записала председатель попечительского совета БФ «Территория счастья» Каринэ Хабирова. Затем привлекли популярных артистов, телеведущих, политиков, общественных деятелей.

Первой же звездной парой в проекте стала семья Аскара и Натальи Абдразаковых, которые записали ролик с двумя мальчиками - Тимуром и Сашей. Практически сразу их усыновили Елена и Денис Куликовы, а потом взяли в свою семью ещё пятерых детей.

Также в роликах снялись Дмитрий Дибров, Яна Чурикова, Михаил Шуфутинский, Юрий Шевчук, Ляйсан Утяшева, группа «Город 312», группа «На-на», актёры Сергей Шакуров, Игорь Угольников и другие известные персоны.

«Ролики, в основном, снимались в Москве и Уфе. А затем мы с фондом «Территория счастья» отправились по Башкирии. Побывали в детских домах села Серафимовское, села Петровское, в посёлке Маячный и города Бирска. И всюду мы снимали истории про их воспитанников. Твёрдо убеждена, что дети должны жить в семье, - рассказала Каринэ Хабирова. - Безумно благодарна родителям, взявшим на себя такую ответственность - принять в семью детей, основная часть которых имеют проблемы со здоровьем».

Фото предоставлено пресс-службой телекнала "Вся Уфа".