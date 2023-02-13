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В правительстве Башкирии обсудили, как улучшить состояние атмосферного воздуха

В правительстве РБ состоялась межведомственная комиссия, на которой рассмотрели вопрос загрязнения воздуха в Уфе, Стерлитамаке и Салавате.

В правительстве Башкирии обсудили, как улучшить состояние атмосферного воздуха
В правительстве Башкирии обсудили, как улучшить состояние атмосферного воздуха

Поводом для совещания стали многочисленные обращения жителей республики с жалобами на неприятный химический запах. Как отметил председатель комиссии Ильшат Фазрахманов, необходимо решить, как улучшить экологическое состояние атмосферного воздуха.

Каждый из участников заседания озвучил свои предложения по этому вопросу, отметили в пресс-службе правительства. Так, министр природопользования и экологии РБ Нияз Фазылов настаивает на дальнейшем развитии сети автоматизированных постов наблюдения, которые позволяют вести круглосуточный мониторинг состояния воздуха. Руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов призвал промышленные предприятия принять исчерпывающие меры, чтобы нормативы выбросов не были превышены. Заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Александр Жеребцов рассказал о результатах мониторинга в городах, где жители жалуются на состояние воздуха.

В свою очередь, представители крупных предприятий: "Башнефти", "Башкирской генерирующей компании", "Газпром нефтехим Салават", - сообщили о том, какие меры для снижения негативного воздействия на экологию будут принимать в этом году.

По итогам встречи решено разработать единый комплекс мероприятий для улучшения экологической ситуации.

Фото: пресс-службы правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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