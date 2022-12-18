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В Башкирии начались выездные приемы налоговой службы

В торговых центрах республики работают мобильные офисы налоговой службы.

В Башкирии начались выездные приемы налоговой службы
В Башкирии начались выездные приемы налоговой службы

Акция «В Новый год – без долгов по налогам!» продлится до 28 декабря. В этот период в крупных торговых центрах Башкирии будут работать мобильные офисы налоговой службы. В ходе акции гражданам помогут уточнить информацию о наличии задолженности по налогам и получить квитанцию для ее оплаты, сообщает пресс-служба УФНС России по РБ.

Также все желающие получат доступ к интернет-сервису ФНС России «Личный кабинет для физических лиц», с помощью которого можно получать информацию о суммах начисленных и уплаченных налогов, наличии задолженности, заполнять и направлять налоговые декларации для получения вычетов по НДФЛ и т.д.

Фото предоставлено пресс-службой УФНС РФ по РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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