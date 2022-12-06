-27 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Cоциум
Вчера, 13:35

В Башкирии потратили 180 миллионов рублей на мусорную реформу

Республика привлекла федеральные средства в рамках проекта «Комплексная система обращения с ТКО».

В Башкирии потратили 180 миллионов рублей на мусорную реформу
В Башкирии потратили 180 миллионов рублей на мусорную реформу

За два года Башкирия получила из федерального бюджета 180 миллионов рублей в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО».

Тему обсудили в правительстве республики. Как сообщил премьер-министр Андрей Назаров, в этом году в Башкирии сконцентрированы все усилия по отлаживанию системы утилизации отходов. На сегодняшний день все населенные пункты полностью охвачены услугой по вывозу отходов.

«К 2024 году мы должны ликвидировать несанкционированные свалки, – пояснил Назаров. – Впервые в республику привлечено более 1,6 млрд рублей из федерального бюджета на ликвидацию 6 свалок общей площадью почти 63 га, расположенных в границах городов. Наша задача – обеспечить полное освоение выделенных федеральных средств и своевременно завершить работу по их ликвидации».

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика