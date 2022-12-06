В Башкирии потратили 180 миллионов рублей на мусорную реформу

За два года Башкирия получила из федерального бюджета 180 миллионов рублей в рамках федпроекта «Комплексная система обращения с ТКО».

Тему обсудили в правительстве республики. Как сообщил премьер-министр Андрей Назаров, в этом году в Башкирии сконцентрированы все усилия по отлаживанию системы утилизации отходов. На сегодняшний день все населенные пункты полностью охвачены услугой по вывозу отходов.

«К 2024 году мы должны ликвидировать несанкционированные свалки, – пояснил Назаров. – Впервые в республику привлечено более 1,6 млрд рублей из федерального бюджета на ликвидацию 6 свалок общей площадью почти 63 га, расположенных в границах городов. Наша задача – обеспечить полное освоение выделенных федеральных средств и своевременно завершить работу по их ликвидации».

Фото автора.