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Вчера, 13:54

Жители Башкирии смогут повысить финансовую грамотность благодаря единому центру компетенций

Повышение финансовой грамотности населения является одним из важнейших направлений государственной политики страны.

Жители Башкирии смогут повысить финансовую грамотность благодаря единому центру компетенций
Жители Башкирии смогут повысить финансовую грамотность благодаря единому центру компетенций

Для формирования полной инфраструктуры для обеспечения постоянного процесса повышения финансовой грамотности населения, а также для исследования и развития регионального финансового рынка и масштабирования имеющихся значимых проектов в Башкирии создали единый центр компетенций по финансовой грамотности населения.

Автономная некоммерческая организация «Центр финансовых исследований Республики Башкортостан» (АНО «Финцентр РБ») призвана налаживать процесс повышения финансовой грамотности взрослого населения.

– Повышение уровня финансовой грамотности населения, реализация Стратегии повышения финансовой грамотности в России на 2017-2023 годы - одно из важнейших направлений государственной политики Российской Федерации. Уровень финансовой грамотности населения влияет на качество жизни граждан и является фактором экономического развития страны, – подчеркнула заместитель премьер-министра правительства РБ – министр финансов РБ Лира Игтисамова.

Также в 2022 году заключено трехстороннее Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Отделения Банка России по Республике Башкортостан и Республиканского союза «Федерация профсоюзов Республики Башкортостан» в области повышения финансовой грамотности населения Республики Башкортостан.

Реализация Соглашения, а также работа Центра позволили существенно увеличить охват взрослого населения республики занятиями по финансовой грамотности (в 2021 году проведено 20 мероприятий по повышению финансовой грамотности для трудовых коллективов с охватом 1 300 участников, в 2022 году проведено 60 образовательных мероприятий с охватом 10 484 человек).

Для повышения финансовой грамотности минфин республики рекомендует использовать достоверные источники:

https://моифинансы.рф/ Моифинансы.рф;

https://fincult.info/ Финансовая культура;

https://dni-fg.ru/ для школьников;

https://edu.bashkortostan.ru/finance/ портал «электронное образование» раздел «Финансовая грамотность»;

https://pensionfg.ru/ для пенсионеров;

https://cbr.ru/ Центральный банк РФ.

Автор:Вадим АНДРЕЕВ
Теги:минфинлира игтисамова
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