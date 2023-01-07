Жители Башкирии смогут повысить финансовую грамотность благодаря единому центру компетенций

Для формирования полной инфраструктуры для обеспечения постоянного процесса повышения финансовой грамотности населения, а также для исследования и развития регионального финансового рынка и масштабирования имеющихся значимых проектов в Башкирии создали единый центр компетенций по финансовой грамотности населения.

Автономная некоммерческая организация «Центр финансовых исследований Республики Башкортостан» (АНО «Финцентр РБ») призвана налаживать процесс повышения финансовой грамотности взрослого населения.

– Повышение уровня финансовой грамотности населения, реализация Стратегии повышения финансовой грамотности в России на 2017-2023 годы - одно из важнейших направлений государственной политики Российской Федерации. Уровень финансовой грамотности населения влияет на качество жизни граждан и является фактором экономического развития страны, – подчеркнула заместитель премьер-министра правительства РБ – министр финансов РБ Лира Игтисамова.

Также в 2022 году заключено трехстороннее Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан, Отделения Банка России по Республике Башкортостан и Республиканского союза «Федерация профсоюзов Республики Башкортостан» в области повышения финансовой грамотности населения Республики Башкортостан.

Реализация Соглашения, а также работа Центра позволили существенно увеличить охват взрослого населения республики занятиями по финансовой грамотности (в 2021 году проведено 20 мероприятий по повышению финансовой грамотности для трудовых коллективов с охватом 1 300 участников, в 2022 году проведено 60 образовательных мероприятий с охватом 10 484 человек).

Для повышения финансовой грамотности минфин республики рекомендует использовать достоверные источники:

https://моифинансы.рф/ Моифинансы.рф;

https://fincult.info/ Финансовая культура;

https://dni-fg.ru/ для школьников;

https://edu.bashkortostan.ru/finance/ портал «электронное образование» раздел «Финансовая грамотность»;

https://pensionfg.ru/ для пенсионеров;

https://cbr.ru/ Центральный банк РФ.