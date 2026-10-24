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24 Октября , 05:35

Горсовет Уфы передал бойцам полка «Башкортостан» мощный дизельный генератор

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Предоставлено пресс-службой мэрии УфыПредоставлено пресс-службой мэрии Уфы
Фото:Предоставлено пресс-службой мэрии Уфы

В Центре поддержки участников СВО и членов их семей состоялась передача бойцам мотострелкового полка «Башкортостан» гуманитарной помощи от городского совета Уфы.

Военнослужащий полка с позывным «Харон» вместе со своей супругой регулярно занимается сбором гуманитарной помощи для своих сослуживцев.

Во время отпуска он пришел в уфимский горсовет, где встретился с его председателем Маратом Васимовым. Они обсудили нужды фронта и при содействии администрации города решили отправить в полк то, что особенно необходимо бойцам.

Для полка депутаты передали мощный дизельный генератор, благодаря которому у военнослужащих даже в труднодоступных местах будет электричество для связи, зарядки оборудования и дронов, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Напомним, мотострелковый полк «Башкортостан» был сформирован в 2023 году как добровольческое соединение для участия в специальной военной операции. Инициатива создания исходила от ветеранов и участников боевых действий республики.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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