В Башкирии жене бойца помогли подключить систему отопления

В соцсети поступил сигнал от мобилизованного бойца из города Салавата по имени Ильнур. Он тревожился по поводу того, что наступили холода, а его супруга не может запустить газовый котел.

Социальный координатор филиала фонда, узнав о ситуации, сразу же обратился в муниципалитет и городскую газовую службу. Благодаря слаженным действиям уже в день обращения специалисты пришли в дом бойца, подключили газовый котел и запустили систему отопления.

«Благодаря оперативному реагированию городских служб и фонда «Защитники Отечество» проблема была решена в кратчайшие сроки, обеспечив тепло и комфорт в доме семьи мобилизованного военнослужащего», — отметили в пресс-службе филиала.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.