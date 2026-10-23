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23 Октября , 09:50

В Башкирии жене бойца помогли подключить систему отопления

Сотрудники регионального филиала госфонда «Защитники Отечества» помогли разрешить ситуацию, которая беспокоила военнослужащего в зоне СВО.

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В Башкирии жене бойца помогли подключить систему отопленияВ Башкирии жене бойца помогли подключить систему отопления
В Башкирии жене бойца помогли подключить систему отопления

В соцсети поступил сигнал от мобилизованного бойца из города Салавата по имени Ильнур. Он тревожился по поводу того, что наступили холода, а его супруга не может запустить газовый котел.

Социальный координатор филиала фонда, узнав о ситуации, сразу же обратился в муниципалитет и городскую газовую службу. Благодаря слаженным действиям уже в день обращения специалисты пришли в дом бойца, подключили газовый котел и запустили систему отопления.

«Благодаря оперативному реагированию городских служб и фонда «Защитники Отечество» проблема была решена в кратчайшие сроки, обеспечив тепло и комфорт в доме семьи мобилизованного военнослужащего», — отметили в пресс-службе филиала.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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