В Башкирии волонтёрский цех шьёт одежду для бойцов

Добровольческий швейный цех специализируется на пошиве изделий для фронта и постоянно расширяет свой ассортимент. Так, Халида Салимова, специалист по изготовлению трикотажных изделий, переквалифицировалась и теперь шьет отличные носилки, скроенные и собранные закройщицами цеха. А Елена Рябоконь, шившая брюки, сейчас изготавливает свитера, толстовки и планирует взяться за маскхалаты.



Материал и фурнитуру янаульские мастерицы закупают на деньги, собранные жителями района, и в каждое свое изделие вкладывают всю душу, веря, что и бойцам передается их душевный настрой. Солдаты должны чувствовать, что они не одни, что дома их поддерживают, что за ними стоит надежный тыл, а все вместе мы могучая сила, говорят волонтеры.

Фото: администрация Янаульского района.