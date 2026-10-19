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19 Октября , 14:31

Боец с позывным «Уфа» установил рекорд по дальности применения БПЛА

На краматорско-дружковском участке фронта военнослужащие ВС РФ установили рекорд по дальности применения беспилотника «Молния-2» — 67 километров. Об этом журналистам сообщил военнослужащий с позывным «Уфа».

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Боец с позывным «Уфа» установил рекорд по дальности применения БПЛАБоец с позывным «Уфа» установил рекорд по дальности применения БПЛА
Боец с позывным «Уфа» установил рекорд по дальности применения БПЛА

«Молния-2» чаще всего используется как ударный беспилотник, однако в 11-й инженерной бригаде ей нашли и другое применение — с помощью этого БПЛА российские военнослужащие дистанционно ставят минные заграждения на ключевых участках снабжения в тылу противника.

«Около полутора лет назад командованием нашей бригады была поставлена задача попытаться произвести дистанционное минирование с „Молнией“. Наш расчёт выполнил эту задачу. Насколько мне известно, мы — одни из первых, кто применил „Молнию“ для дистанционного минирования. Однажды мы долетели до Краматорска и ушли дальше. Я отправил отчёт, что у нас дистанция была 67 километров — это рекорд на "Молнии"», — рассказал «Уфа» в специальном репортаже на «России 24».

Среди целей «Уфы» — пункты временной дислокации врага, солдаты и техника, а также электроподстанции и склады с боеприпасами или топливом. Боец рассказал военкору RT Александру Яремчуку, что для разных задач использует различные виды боеприпасов: кумулятивные, фугасные, зажигательные и осколочные.

«Если разведка своевременно подаёт цели нам, мы стараемся сразу отработать. Ну и, бывает, сутками не спишь, бывает, по двое суток не спишь. Когда оппонент наш накатывает, огрызается, приходится, да, не спать», — добавил он.

«Уфа» отмечает, что недавно у его расчёта появились новые цели — машины на воздушной подушке. Противник использует их вместо наведения переправ, которые операторы БПЛА быстро уничтожают.

Фото: скриншот телетрансляции.

Боец с позывным «Уфа» установил рекорд по дальности применения БПЛА
Боец с позывным «Уфа» установил рекорд по дальности применения БПЛА
Боец с позывным «Уфа» установил рекорд по дальности применения БПЛА
Автор:Надежда РОМАНОВА
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