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9 Октября , 10:29

Девушка-медик из Башкирии выбрала службу в зоне СВО

Девушка-медик с позывным «Роса» подписала контракт с Минобороны и уже не первый год спасает жизни раненых бойцов в военно-полевом госпитале. О своей героической землячке рассказал в соцсетях глава администрации Учалинского района Руслан Гилязетдинов.

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Девушка-медик из Башкирии выбрала службу в зоне СВОДевушка-медик из Башкирии выбрала службу в зоне СВО
Девушка-медик из Башкирии выбрала службу в зоне СВО

Юлия родом из села Уральск, окончила медучилище в Миассе и работала в тамошней городской больнице. Однако с началом специальной военной операции поняла, что не может оставаться в стороне: она должна быть там, где сможет принести наибольшую пользу.

«Когда говорят о помощи фронту, часто думают о технике и снаряжении. Но есть помощь, которую не купить и не привезти в коробке. Это руки медика», — заметил по этому поводу Руслан Гилязетдинов.

В полевом госпитале Юлия оказалась на вес золота: бойцы ценят, чтобы рука была легкой, чтобы перевязка была сделана быстро и чисто и рядом был человек, который не паникует. Девушка заявляет, что ни разу не пожалела о своем решении.

— Мы тут действительно нужны парням. Кто же, если не мы, будет им помогать? — говорит она.

«Это и есть настоящий характер — не ждать, пока позовут, а пойти и делать то, что умеешь лучше всего, там, где это спасает жизни», — написал глава муниципалитета, поблагодарив «Росу» за ее труд и спасенные жизни.

Фото: со страницы Руслана Гилязетдинова в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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