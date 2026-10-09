Девушка-медик из Башкирии выбрала службу в зоне СВО

Юлия родом из села Уральск, окончила медучилище в Миассе и работала в тамошней городской больнице. Однако с началом специальной военной операции поняла, что не может оставаться в стороне: она должна быть там, где сможет принести наибольшую пользу.

«Когда говорят о помощи фронту, часто думают о технике и снаряжении. Но есть помощь, которую не купить и не привезти в коробке. Это руки медика», — заметил по этому поводу Руслан Гилязетдинов.

В полевом госпитале Юлия оказалась на вес золота: бойцы ценят, чтобы рука была легкой, чтобы перевязка была сделана быстро и чисто и рядом был человек, который не паникует. Девушка заявляет, что ни разу не пожалела о своем решении.

— Мы тут действительно нужны парням. Кто же, если не мы, будет им помогать? — говорит она.

«Это и есть настоящий характер — не ждать, пока позовут, а пойти и делать то, что умеешь лучше всего, там, где это спасает жизни», — написал глава муниципалитета, поблагодарив «Росу» за ее труд и спасенные жизни.

Фото: со страницы Руслана Гилязетдинова в соцсетях.