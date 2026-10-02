В Башкирии вырос интерес к службе в батальоне беспилотных систем

По его словам, в штаб уже поступило более тысячи звонков. Большинство звонящих — молодые люди, которые прекрасно разбираются в компьютерах, разного рода гаджетах и прочей электронике, а также имеют богатый опыт геймеров, уточняет ИА «Башинформ».

— Но этого мало, — отметил Борис Гордеев. — Будущим операторам БПЛА необходимо иметь прекрасное здоровьем, потому что любая военная служба предполагает и физические нагрузки.

Отбор в батальон идет исключительно на добровольной основе, подчеркнул Гордеев. Контракт заключается строго на один год, а продлевать его или нет, решает исключительно сам боец. Операторами дронов принимают мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, но контракт могут подписать и те, кто постарше. Они будут служить водителями, механиками, электриками, обеспечивать боевое охранение, собирать дроны — дело найдется каждому.

Борис Гордеев отдельно обратился к родителям парней, подчеркнув: они должны гордиться своими сыновьями, если те делают такой выбор.

— Дроноводы служат на безопасном расстоянии от линии боевого соприкосновения. Не менее месяца занимает обучение. Перевести бойца из этого батальона в другое подразделение никто не имеет права. А через год ваш сын вернется героем и продолжит учебу, для однокурсников он будет героем, — рассказал о плюсах службы Гордеев и добавил: — Будь я студентом, непременно подписал бы контракт и пошел служить.

Формирование батальона глава республики держит на личном контроле, а значит, батальон будет обеспечен всем необходимым и регулярно получать гуманитарную помощь, привел еще один аргумент собеседник.

Фото: Эдуард КУСКАРБЕКОВ, ИА «Башинформ».