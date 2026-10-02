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2 Октября , 12:25

Два брата-близнеца из Башкирии вступили в отряд БАРС

Братья-близнецы из Белорецка Сергей и Артем Яковлевы вступили в отряд БАРС и сейчас проходят тактическую подготовку в Оренбургской области. Сюжет о них подготовил телеканал «Россия 1».

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Два брата-близнеца из Башкирии вступили в отряд БАРСДва брата-близнеца из Башкирии вступили в отряд БАРС
Два брата-близнеца из Башкирии вступили в отряд БАРС

Как признались братья Яковлевы журналистам, мысль о том, чтобы стать резервистами, пришла к ним на заправке, когда он стояли в очереди за бензином.

— Мы поняли, что нефтеперерабатывающие заводы нужно защищать, а кто должен это делать? Только мы сами, — пояснил Сергей. — Решили, что пойдем оба: мы всю жизнь вместе, хорошо чувствуем друг друга. Работам в одной мобильной группе: я пулеметчик, брат — помощник.

 У обоих братьев есть семьи, оба работают вахтовым методом, сообщает издание «Горобзор.ру». Теперь они вместе с другими резервистами участвуют в сборах и при необходимости выезжают на охрану объектов в республике. Их обучили использовать дрон-перехватчик типа «Елка», РЭБ, средства оптической разведки, стрелять по малоразмерным воздушным целям, оперативно реагировать при обнаружении угрозы. Особое внимание на учениях уделяется огневой подготовке с использованием турелей (так называют установки для крепления орудий) и пулемета Калашникова. От теории защитники неба сразу же переходят к практике, а по окончании сборов убывают к месту несения дежурства.

В отряд БАРС принимают резервистов не старше 62 лет и желающих без опыта службы с категориями здоровья А, Б и В

Вступить в БАРС можно, обратившись в военкомат по месту жительства либо позвонив по телефонам 8-987-253-65-30 (единый номер отряда) и 8 (347) 273-37-00 (военкомат Башкирии).

Фото: «Гособзор.ру».

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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