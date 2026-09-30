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30 Сентября , 06:05

Сотрудники районной администрации Уфы будут управлять FPV-дронами

В городских военкоматах состоялась отправка в мобилизационный резерв.

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Сотрудники районной администрации Уфы будут управлять FPV-дронамиСотрудники районной администрации Уфы будут управлять FPV-дронами
Сотрудники районной администрации Уфы будут управлять FPV-дронами

В военных комиссариатах Кировского и Ленинского районов Уфы состоялась отправка в мобрезерв. Об этом сообщил в соцсетях глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов. В их числе — молодые люди, сотрудники администрации района. Они будут служить в качестве операторов FPV-дронов.

По словам Нурдавлятова, ребятам предстоит обучение во Владимирской области, а уже сама служба будет проходить в Башкирии. Задача дроноводов — стоять на страже промышленных предприятий региона и защищать жителей республики.

Глава администрации пожелал резервистам успехов и заявил, что городские власти будут оказывать им всяческую поддержку.

Фото: соцсети Илвира НУРДАВЛЯТОВА.

Автор:Виктор УХОВ.
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