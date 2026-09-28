Батальон Салавата Юлаева отметил четырёхлетие

За это время часть прошла путь от набора первых добровольцев в Уфе до одного из самых эффективных и сплоченных подразделений на передовой, сообщает «Молодежная газета».

Инициаторами создания батальона выступили ветераны силовых структур во главе с Артуром Юмагужиным при активной поддержке главы Башкирии Радия Хабирова. Благодаря вниманию руководства республики бойцы с первых дней обеспечивались современной бронетехникой, средствами связи, тепловизорами и беспилотниками, а также жестким профессиональным отбором и сильным слаживанием.

Сегодня первый и второй батальоны действуют как единый полк, выполняя задачи по защите государственной границы и обеспечению правопорядка на новых территориях. За четыре года бойцы проявили массовый героизм: они успешно перехватывают дроны противника (только за последнюю командировку сбито 35 гексакоптеров типа «Баба-яга» и более 500 FPV-дронов), ведут разведку и разминирование. Подразделение также лидирует в полку по показателям эвакуации раненых из-под огня.

В честь дня рождения десятки бойцов были удостоены государственных наград России и Башкортостана. Накопленный за четыре года боевой опыт, отлаженная система подготовки и акцент на беспилотные технологии стали прочным фундаментом для формирования в республике нового именного подразделения – батальона БпС имени Мусы Гареева, который создается под личным кураторством главы региона и на базе тех же высоких стандартов.

Командиры подразделения в день рождения пожелали бойцам беречь себя и своих товарищей, а их семьям — дождаться возвращения домой с Победой.

Фото из архива батальона имени Салавата Юлаева.