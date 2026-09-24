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24 Сентября , 05:35

Радий Хабиров рассказал о работе волонтёрских штабов в Башкирии

Волонтерским штабам имени Минигали Шаймуратова исполняется четыре года, сообщил глава республики на своей странице в соцсетях.

Радий Хабиров рассказал о работе волонтёрских штабов в БашкирииРадий Хабиров рассказал о работе волонтёрских штабов в Башкирии
Радий Хабиров рассказал о работе волонтёрских штабов в Башкирии

«Мы открыли их в 2022-м на базе местных отделений «Единой России», чтобы поддержать бойцов и их семьи, помочь жителям приграничных регионов, — рассказал он. — Сегодня в республике действует 71 штаб — во всех наших городах и районах. Они объединяют 23 тысячи активных, неравнодушных, бескорыстных людей — школьников, студентов, пенсионеров, тружеников, которые в свободное от работы время помогают другим. Очень их за это уважаю».

Радий Хабиров озвучил масштабы этой помощи. Почти восемь тысяч семей участников СВО получили помощь «шаймуратовцев» в 2025-2026 годах. В зону СВО и приграничье отправлены 186 республиканских гуманитарных конвоев, бойцам переданы 880 единиц техники, 1 300 генераторов, 68 мобильных бань. Волонтеры сплели более 47 тысяч маскировочных сетей, сшили почти 84 тысяч всевозможных изделий, отлили 90 тысяч окопных свечей, собрали 9 тонн домашних продуктов.

«Специальная военная операция сплотила наше общество, объединила вокруг общей цели — мы делаем ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ. Низкий поклон всем, кто ее приближает», — написал Радий Хабиров.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА ВКонтакте

Автор:Жанна МИРОНОВА
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