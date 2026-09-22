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22 Сентября , 11:05

Нияз Фазылов: Каждый из нас может поддержать тех, кто сегодня на передовой

Глава министерства природопользования и экологии республики Нияз Фазылов рассказал об инспекторе природного парка «Аслы-Куль» Ильмире Фазуллиной.

Нияз Фазылов: Каждый из нас может поддержать тех, кто сегодня на передовойНияз Фазылов: Каждый из нас может поддержать тех, кто сегодня на передовой
Нияз Фазылов: Каждый из нас может поддержать тех, кто сегодня на передовой

«Хочу рассказать вам о человеке, который не только добросовестно выполняет свою работу, но и находит время для важного и нужного дела. Инспектор по охране природного парка «Аслы-Куль» Ильмира Замилевна Фазуллина активно участвует в подготовке гуманитарной помощи для участников специальной военной операции», — написал он на своей странице в соцсетях.

Вместе с жителями деревни Алга Давлекановского района Ильмира Фазуллина изготавливает для бойцов самодельные окопные свечи и спички. Эти свечи делают из парафина и запаивают в железные консервные банки, они дают свет и тепло, а также помогают разогреть пищу в полевых условиях. А специальные большие спички длительного горения очень выручают в сырую и ветреную погоду.

«Такое простое, но очень нужное дело — пример того, как каждый из нас может поддержать тех, кто сегодня на передовой. Спасибо Ильмире Замилевне и жителям деревни Алга за неравнодушие и заботу», — подытожил Нияз Фазылов.

Фото из аккаунта Нияза ФАЗЫЛОВА ВКонтакте

Автор:Жанна МИРОНОВА
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