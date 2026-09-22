Глава Башкирии: Каждый участник СВО и его семья должны чувствовать поддержку

На сегодняшний день в республике для этой категории действуют 99 мер поддержки. Из них 55 – региональные. Основной пакет мер касается детей участников СВО. Это бесплатное питание в школах, первоочередное зачисление в детские сады, бесплатный проезд на общественном транспорте по карте «Алға» и ряд других.

Бойцы и члены их семей могут поправить свое здоровье в санаториях республики, получить помощь в адаптации жилья, содействие в трудоустройстве или запуске своего дела.

«В этой работе нам очень хорошо помогают Госфонд «Защитники Отечества», Ассоциация ветеранов СВО и другие организации, которые поддерживают участников СВО и их семьи.

Все меры, которые мы задействовали, – это база, на которой строится наша дальнейшая работа. Система поддержки не может быть статичной. Она должна меняться вместе с потребностями людей, быть гибкой и адаптироваться под реальные жизненные ситуации», – подчеркнул Радий Хабиров в беседе с журналистом агентства «Интерфакс».

По словам главы республики, главное во всей этой работе – чтобы поддержка дошла до каждого без исключений. Поэтому регион намерен продолжать совершенствовать систему столько, сколько потребуется.

«Со времен Великой Отечественной войны наше общество не знало такого единства, какое происходит сейчас. Предприятия, общественные организации, предприниматели, медики, учителя, аграрии, пенсионеры, школьники, волонтеры – каждый вносит свой вклад в поддержку бойцов и их семей. Люди плетут маскировочные сети, льют окопные свечи, собирают посылки, пишут письма. Башкортостан отправил на передовую уже больше 180 гуманитарных конвоев», – отметил Радий Хабиров.

Фото: сайт главы РБ.