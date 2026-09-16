Медики Башкирии отправили в зону СВО 715 партий гуманитарной помощи

— Помощь фронту — это всегда помощь конкретным людям. Медики хорошо знают цену поддержке и поэтому не остаются в стороне. Кто-то участвует в волонтерском движении, кто-то собирает гуманитарный груз и в свой отпуск едут на линию соприкосновения, чтобы оказать медпомощь, помочь словом и делом. Важно, что эта работа объединяет коллективы и помогает тем, кто сегодня находится на передовой, — отметил председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

В Кумертауском филиале Республиканского фтизиопульмонологического центра профсоюзные активисты своими руками сшили 32 теплые толстовки и сплели две маскировочные сети для участников СВО. Шесть сотрудников учреждения сегодня находятся в зоне специальной военной операции, еще 48 работников имеют родственников среди участников СВО. С начала этого года коллектив уже отправил четыре партии гуманитарной помощи.

В Нефтекамской городской больнице профком организовал акцию по сбору гуманитарной помощи. Военнослужащим отправили теплые носки, шарфы, перчатки, средства личной гигиены, продукты длительного хранения и необходимые предметы первой помощи.

В Учалинской ЦРБ к поддержке подключились профсоюзные активисты врачебной амбулатории села Миндяк и сотрудники больницы. Они собрали медикаменты, средства гигиены, домашнюю лапшу и чак-чак, консервы собственного приготовления.

Медалью Профсоюза здравоохранения РФ «За самоотверженность и профессионализм» за оказание медицинской помощи в зоне СВО, «За помощь Фронту» награждены свыше 200 работников здравоохранения.

Фото: Профсоюзный актив Янаульской ЦРБ