Мобилизованный из Башкирии стал оператором БПЛА

Историю военнослужащего рассказал глава администрации Белебеевского района Азат Сахабиев. После окончания школы молодой человек получил квалификацию техника по эксплуатации гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики. До мобилизации он трудился механизатором.

Когда пришла повестка, Григорий без раздумий прибыл в военкомат и отправился защищать Родину, взяв себе позывной «Хакер». Позже он по собственному желанию вступил во взвод БПЛА.

— Сегодня беспилотники — это не просто техника, а один из важнейших инструментов на передовой, — отмечает Хакер. — Мой выбор обусловлен интересом к технологиям, новым техническим решениям и современным средствам ведения боя.

Подразделение, в котором служит боец, выполняет широкий спектр задач. Дроноводы ведут разведку местности, корректируют удары, применяя FPV-дроны и аппараты самолетного типа. Беспилотники также активно используются для доставки на ЛБС провизии и для поддержки при эвакуации.

Параллельно с выполнением боевых задач Хакер получает высшее образование в университете «Синергия» по направлению «Информационная безопасность». Дроновода отучился уже пять семестров, до получения диплома ему осталось еще два. Несмотря на высокую занятость на службе, Григорий уделяет все свободное время учебе.

Напомним, в Башкирии объявлен набор в батальон войск беспилотных систем имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева. Жители республики, интересующиеся службой в рядах батальона БПЛА, могут задать вопросы в Уфе, по адресу улица Октябрьской революции, дом 3. Номер телефона +7 995 948-65-41, +7 908 358-00-00

Фото: Эдуард КУСКАРБЕКОВ