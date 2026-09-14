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14 Сентября , 12:38

В зону СВО доставлен 186-й гумконвой из Башкирии

В зону проведения специальной военной операции прибыл 186-й по счету гуманитарный конвой, сформированный по поручению главы Башкортостана Радия Хабирова.

В зону СВО доставлен 186-й гумконвой из БашкирииВ зону СВО доставлен 186-й гумконвой из Башкирии
В зону СВО доставлен 186-й гумконвой из Башкирии

Адресная помощь доставлена землякам-военнослужащим из 23 воинских подразделений, сообщил в соцсетях руководитель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

Он подчеркнул: это результат совместной работы тысяч людей по всей республике. В сборе помощи приняли участие правительство региона, государственные органы, муниципалитеты, общественные организации, волонтеры и просто неравнодушные граждане.

«Искренне благодарю каждого, кто участвовал в формировании конвоя и сопровождал его в пути», - написал Кирилл Первов.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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