В зону СВО доставлен 186-й гумконвой из Башкирии

Адресная помощь доставлена землякам-военнослужащим из 23 воинских подразделений, сообщил в соцсетях руководитель Госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов.

Он подчеркнул: это результат совместной работы тысяч людей по всей республике. В сборе помощи приняли участие правительство региона, государственные органы, муниципалитеты, общественные организации, волонтеры и просто неравнодушные граждане.

«Искренне благодарю каждого, кто участвовал в формировании конвоя и сопровождал его в пути», - написал Кирилл Первов.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС.