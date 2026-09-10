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10 Сентября , 10:04

В Башкирии спасатели снарядили гумконвой для отправки на фронт

В Главном управлении МЧС России по Республике Башкортостан сообщили об отправке очередной партии гуманитарной помощи в зону СВО.

В Башкирии спасатели снарядили гумконвой для отправки на фронтВ Башкирии спасатели снарядили гумконвой для отправки на фронт
В Башкирии спасатели снарядили гумконвой для отправки на фронт

Груз был сформирован сотрудниками и ветеранами ведомства по заявкам военнослужащих. В его составе — специзделия, антидроновые одеяла, маскировочные сети, окопные свечи, пауэрбанки, аккумуляторы, доски, краска, бочки, бензиновый генератор, а также продукты и предметы быта.

— Мы отправляем этот груз с надеждой и верой в то, что он поможет нашим защитникам. В наше непростое время очень важно чувствовать, что рядом есть люди, готовые помочь. Давайте и дальше объединять усилия, чтобы поддерживать наших ребят, — призвал начальник ГУ МЧС России по РБ Владимир Горин.

Значительный вклад в формирование груза внесли личный состав и руководство 14 пожарно-спасательного отряда, отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: МЧС РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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