В Башкирии спасатели снарядили гумконвой для отправки на фронт

Груз был сформирован сотрудниками и ветеранами ведомства по заявкам военнослужащих. В его составе — специзделия, антидроновые одеяла, маскировочные сети, окопные свечи, пауэрбанки, аккумуляторы, доски, краска, бочки, бензиновый генератор, а также продукты и предметы быта.

— Мы отправляем этот груз с надеждой и верой в то, что он поможет нашим защитникам. В наше непростое время очень важно чувствовать, что рядом есть люди, готовые помочь. Давайте и дальше объединять усилия, чтобы поддерживать наших ребят, — призвал начальник ГУ МЧС России по РБ Владимир Горин.

Значительный вклад в формирование груза внесли личный состав и руководство 14 пожарно-спасательного отряда, отметили в пресс-службе ведомства.

Фото: МЧС РБ.