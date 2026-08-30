В Башкирии ветераны-«афганцы» передали на фронт внедорожник

Эта машина давно зарекомендовала себя как незаменимый транспорт в полевых условиях, отметил в соцсетях глава района Марат Юсупов, рассказавший о поступке воинов-«афганцев». Для бойцов на передовой такая техника часто становится единственной возможностью доставить личный состав, провизию или боеприпасы под плотным огнем противника.

«Очередная гуманитарная акция доказала неразрывную связь тех, кто выполнял интернациональный долг несколько десятилетий назад, и тех, кто сегодня защищает интересы России на линии боевого соприкосновения», — написал руководитель муниципалитета.

Фото: со страницы Марата Юсупова в ВК.