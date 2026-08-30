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30 Августа , 05:25

В Башкирии ветераны-«афганцы» передали на фронт внедорожник

Ветераны боевых действий в Афганистане из Благоварского района передали бойцу-земляку, приехавшему в отпуск, автомобиль УАЗ. Штурмовик с позывным «Абзый» доставит автомобиль в зону СВО, где такая техника всегда востребована.

В Башкирии ветераны-«афганцы» передали на фронт внедорожникВ Башкирии ветераны-«афганцы» передали на фронт внедорожник
В Башкирии ветераны-«афганцы» передали на фронт внедорожник

Эта машина давно зарекомендовала себя как незаменимый транспорт в полевых условиях, отметил в соцсетях глава района Марат Юсупов, рассказавший о поступке воинов-«афганцев». Для бойцов на передовой такая техника часто становится единственной возможностью доставить личный состав, провизию или боеприпасы под плотным огнем противника.

«Очередная гуманитарная акция доказала неразрывную связь тех, кто выполнял интернациональный долг несколько десятилетий назад, и тех, кто сегодня защищает интересы России на линии боевого соприкосновения», — написал руководитель муниципалитета.

Фото: со страницы Марата Юсупова в ВК.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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