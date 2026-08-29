В Башкирии предприниматель отдал бойцам 30 кубометров досок

Как рассказал в соцсетях глава администрации Янаульского района Салават Гильмиев, с просьбой помочь к предпринимателю обратился отец воина, и тот сразу же откликнулся — Руслан Низаметдинов известен в районе своей щедростью и отзывчивостью.

Уже на следующий день у двора бойца стояла военная фура: его сослуживцы приехали забирать груз. Тут уже в дело включилась вся деревня: пока солдаты укладывали доски, местные жители несли свои дары — мед, банки с соленьями и вареньями, лечебные травы, веники для бани. Все переданное еле уместилось в машину.

«В этих простых, искренних жестах проявляется наш настоящий менталитет — взаимовыручка, которая не знает громких слов. Именно этот дух единства и заботы вдохновляет бойцов, согревает их сердца вдали от дома и надежно поддерживает ребят на передовой», — отметил Салават Гильмиев.

Фото: со страницы Салавата Гильмиева в соцсетях.