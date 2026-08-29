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29 Августа , 18:58

В Башкирии предприниматель отдал бойцам 30 кубометров досок

Предприниматель из деревни Старая Орья Янаульского района Руслан Низаметдинов помог прибывшему домой на побывку бойцу, выделив тридцать кубометров пиломатериалов для обустройства быта на передовой.

В Башкирии предприниматель отдал бойцам 30 кубометров досокВ Башкирии предприниматель отдал бойцам 30 кубометров досок
В Башкирии предприниматель отдал бойцам 30 кубометров досок

Как рассказал в соцсетях глава администрации Янаульского района Салават Гильмиев, с просьбой помочь к предпринимателю обратился отец воина, и тот сразу же откликнулся — Руслан Низаметдинов известен в районе своей щедростью и отзывчивостью.

Уже на следующий день у двора бойца стояла военная фура: его сослуживцы приехали забирать груз. Тут уже в дело включилась вся деревня: пока солдаты укладывали доски, местные жители несли свои дары — мед, банки с соленьями и вареньями, лечебные травы, веники для бани. Все переданное еле уместилось в машину.

«В этих простых, искренних жестах проявляется наш настоящий менталитет — взаимовыручка, которая не знает громких слов. Именно этот дух единства и заботы вдохновляет бойцов, согревает их сердца вдали от дома и надежно поддерживает ребят на передовой», — отметил Салават Гильмиев.

Фото: со страницы Салавата Гильмиева в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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