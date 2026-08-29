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29 Августа , 13:18

Глава района Уфы рассказал о добровольцах цеха «По зову сердца»

Руководитель администрации Орджоникидзевского района столицы Рустем Хамитов разместил в соцсетях пост, посвященный людям, «чей труд согревает сердца и спасает жизни».

Глава района Уфы рассказал о добровольцах цеха «По зову сердца»Глава района Уфы рассказал о добровольцах цеха «По зову сердца»
Глава района Уфы рассказал о добровольцах цеха «По зову сердца»

В уфимском цехе «По зову сердца» добровольцы плетут маскировочные сети, являющиеся для бойцов СВО «настоящим щитом». Идея создания цеха возникла в 2023 году у Гульнары Юферовой, а в большое дело она переросла в октябре 2025 года — цех был открыт при мечети «Ляля-Тюльпан».

Рустем Хамитов отметил, что здесь трудятся люди самых разных профессий и возрастов, которые готовят не только маскировочные сети, но и маскировочные зонты, антидроновые шторы, окопные свечи. Кроме того, неравнодушные граждане вяжут теплые носки и собирают гуманитарные посылки.

Фотографии со страницы ВК Рустема ХАМИТОВА

Глава района Уфы рассказал о добровольцах цеха «По зову сердца»
Глава района Уфы рассказал о добровольцах цеха «По зову сердца»
Глава района Уфы рассказал о добровольцах цеха «По зову сердца»
Глава района Уфы рассказал о добровольцах цеха «По зову сердца»
Глава района Уфы рассказал о добровольцах цеха «По зову сердца»
Глава района Уфы рассказал о добровольцах цеха «По зову сердца»
Глава района Уфы рассказал о добровольцах цеха «По зову сердца»
Глава района Уфы рассказал о добровольцах цеха «По зову сердца»
Глава района Уфы рассказал о добровольцах цеха «По зову сердца»
Автор:Артур СМОЛОВ
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