Глава района Уфы рассказал о добровольцах цеха «По зову сердца»

В уфимском цехе «По зову сердца» добровольцы плетут маскировочные сети, являющиеся для бойцов СВО «настоящим щитом». Идея создания цеха возникла в 2023 году у Гульнары Юферовой, а в большое дело она переросла в октябре 2025 года — цех был открыт при мечети «Ляля-Тюльпан».

Рустем Хамитов отметил, что здесь трудятся люди самых разных профессий и возрастов, которые готовят не только маскировочные сети, но и маскировочные зонты, антидроновые шторы, окопные свечи. Кроме того, неравнодушные граждане вяжут теплые носки и собирают гуманитарные посылки.

Фотографии со страницы ВК Рустема ХАМИТОВА