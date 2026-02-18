Александр Мельников: Депутатский корпус Уфы внёс свой вклад в поддержку СВО

В столице Башкирии прошел отчет перед депутатами Горсовета главы администрации города Уфы Ратмира Мавлиева, на котором присутствовал глава республики Радий Хабиров. В своем отчете Ратмир Мавлиев большое внимание уделил проделанной работе в части поддержки СВО.

Хочу подчеркнуть такой важный, на мой взгляд, факт, что депутатским корпусом совместно с администрацией города за последние три года было направлено в зону боевых действий более 72 гуманитарных конвоев общей массой более 95 тонн. Наши коллеги, депутаты городского совета Уфы, вложили порядка 180 миллионов рублей на приобретение всего необходимого для наших земляков, поддержки жителей Курской и Белгородской областей.

Также депутаты городского совета Уфы и сотрудники администрации города выезжали в зону СВО для того, чтобы пообщаться с нашими земляками, узнать у них, какие существуют проблемы и что им в первую очередь необходимо.

Безусловно, мы будем работать в данном направлении и дальше, тем более что в своем выступлении Радий Хабиров задал четкий вектор такой деятельности.

В том числе глава региона подчеркнул: «Отдельно отмечу поездку делегации Горсовета в Госпиталь для ветеранов войн и Военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга. Вы навестили наших раненых бойцов, доставили помощь, вручили им подарки. Это самые теплые эмоции и чувства, живая связь с теми, кто сегодня защищает Россию. Спасибо, уважаемые товарищи, за внимание и заботу».

Горсовет, по словам руководителя республики, должен принимать активное участие в кадровой работе с участниками СВО: «Принципиально важно, чтобы в число кандидатов в депутаты обязательно вошли участники специальной военной операции. Нам нужно, чтобы по итогам выборов в качестве представителей партий в Государственной Думе и Горсовете были патриоты, защищавшие нашу Родину», — сказал Радий Хабиров.

Он призвал Горсовет активно включиться в работу по увековечению памяти героев СВО, отметил важность сохранения для будущих поколений всех сведений о ратных и трудовых подвигах жителей республики. Для координации этой деятельности была создана специальная комиссия. В числе первоочередных планов — установка мемориала на одной из площадей Уфы. Руководитель региона отметил необходимость сохранить светлую память о каждом погибшем бойце и выразить благодарность ветеранам.