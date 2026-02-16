Профсоюз медиков Башкирии отправил гуманитарную помощь в зону СВО

Помощь доставит врач-анестезиолог-реаниматолог уфимской ГКБ №21 Андрей Спиридонов. С 2022 года он регулярно выезжает в командировки в зону специальной военной операции, где обучает военных и гражданских основам тактической медицины. За свою деятельность Андрей Спиридонов награжден медалью Профсоюза «За самоотверженность и профессионализм».

В составе гуманитарного груза — медицинские принадлежности, маскировочные сети, генераторы для полевых госпиталей. Собирать гумпомощь помогали профсоюзные организации Дюртюлинской центральной районной больницы и Республиканского фтизиопульмонологического центра.

С начала СВО профсоюз организовал отправку 115 партий гуманитарной помощи для коллег-медиков: медикаменты, перевязочные материалы, маскировочные сети, оборудование и транспортные средства. Гуманитарные грузы формируются на основе конкретных запросов и реальных потребностей медработников. Профсоюз тесно сотрудничает с республиканским отделением ОНФ, осуществляя адресную доставку грузов.

Фото: республиканский профсоюз работников здравоохранения