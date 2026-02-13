0 °С
13 Февраля , 19:00

В Уфе завершились всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

В столице Башкирии прошли всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО, в них приняли участие около 200 ветеранов спецоперации со всех регионов страны.

Участники двухдневных сборов обсудили «дорожную карту» Ассоциации ветеранов СВО на 2026 год, обменялись опытом работы и лучшими практиками. В первый день сборов ветераны обсудили темы поиска без вести пропавших участников СВО и увековечения памяти погибших, а также развитие адаптивного спорта и участие Ассоциации ветеранов СВО в деятельности по противодействию терроризму и экстремизму.

Главным событием второго дня стала деловая игра, состоявшаяся при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Ее цель — разработать новые проекты, которые Ассоциация ветеранов СВО сможет реализовать как в масштабах страны, так и в регионах.

- Мы благодарим Республику Башкортостан и главу региона Радия Хабирова за теплый прием и отличные условия, созданные для плодотворной работы. Считаю, что подход, который реализуется в Башкортостане к работе с ветеранами специальной военной операции, достоин тиражирования во всей стране. Что касается Сборов, они получились по-настоящему продуктивными — заложен фундамент для серьезной работы на весь предстоящий год, - отметил исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

Фото: Александр ДАНИЛОВ

Автор: Жанна МИРОНОВА
