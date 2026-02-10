0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Поддержка СВОих
10 Февраля , 17:25

В Башкирии пройдут всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

В Уфе с 12 по 13 февраля состоятся всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО, которые дадут старт мероприятиям в честь Года единства народов России, сообщает региональное объединение общественных ветеранских организаций.

В Башкирии пройдут всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО
В Башкирии пройдут всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО

Планируется, что в башкирскую столицу приедут двести ветеранов специальной военной операции со всех регионов страны. Тема мероприятия – «Единство народов как опора государственного суверенитета». Участники в формате живого диалога разработают «дорожную карту» ассоциации на текущий год.

«Поддержав идею объявить 2026-й Годом единства народов России, президент Владимир Путин подчеркнул, что яркий пример подлинного межнационального единения и боевого братства показывают наши герои в ходе СВО. Доказывая в сражении, что мы все – один народ. Задача нашей ассоциации объединить всех боевых товарищей, возвращающихся с фронта, подтверждая, что мы едины не только в бою, но и в мирной жизни», – подчеркнул исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев.

В ходе всероссийских сборов в Уфе ветераны СВО обменяются опытом в социализации и трудоустройстве боевых товарищей. Обсудят проведение поисковых экспедиций, запланированных на этот год, а также работы по увековечиванию памяти погибших в ходе СВО и поиску пропавших без вести бойцов. Особое внимание будет уделено участию ассоциации в деятельности по противодействию терроризму и экстремизму, и другим вызовам единству народов страны.

Главным событием второго дня сборов станет деловая игра, которую проведут эксперты Российской академии народной хозяйства и государственной службе при президенте РФ. Будут сформированы и доработаны проекты, которые Ассоциация ветеранов СВО запланировала на 2026 год, как в масштабах страны, так и в отдельных регионах.

«Для Башкортостана большая честь принимать у себя всероссийские сборы ассоциации в год, который начался с важнейшего Послания главы республики Радия Хабирова под лозунгом «Всё для Победы». Наши главные задачи сегодня – это интеграция ветеранов в мирную жизнь, их поддержка и патриотическое воспитание молодежи. Башкортостан уже является лидером в системной работе с ветеранами, и эти сборы станут мощным импульсом для обмена лучшими практиками. Мы уверены, что дух боевого братства, проверенный на фронте, станет основой для нашего общего созидательного труда на благо всей России», – отметил председатель Ассоциации ветеранов СВО Республики Башкортостан Оскар Ситдиков.

Иллюстрация Ассоциации ветеранов СВО Республики Башкортостан.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru