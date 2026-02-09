0 °С
9 Февраля , 14:03

В Башкирии начали изготавливать новые виды масксетей для бойцов

Группа волонтеров Стерлибашевского района, на счету которых уже более 260 сплетенных масксетей, сейчас осваивает новое направление: они создают маскировочные сети, имитирующие строительный мусор, обломки кирпичей и куски бетона.

Как пояснил в соцсетях глава района Рустам Рахмангулов, такие сети бойцы применяют для укрытия среди развалин при ведении боевых действий в населенных пунктах. Они изготавливаются из обрезков поролона и капроновых колготок и обладают высокой степенью реалистичности.

Ранее стерлибашевские волонтеры, примкнув к всероссийскому проекту «Народная сеть», научились изготавливать настоящие «шапки-невидимки» для укрытия от вражеских дронов. Это уже не просто сети, а высокотехнологичное средство защиты, разработанное специалистами в испытательной лаборатории. Основа такой сети — ленты, пропитанные специальным раствором, которые не «видит» оптика дронов. Благодаря таким лентам и ниткам, не дающим солнечного блика и поглощающим инфракрасные лучи, маскировочные сети становятся невидимыми для противника. При этом рисунок сети постоянно усложняется и напоминает сложный пазл. Такими сетями укрывают окоп или блиндаж на передовой, маскируют военную технику, полевую кухню, автомобили снабжения. И хотя работа эта требует от волонтеров времени, мастерства и великого терпения, они продолжают трудиться, понимая, что каждый сплетенный их руками метр — это чья-то спасенная жизнь.

Организатором и вдохновителем волонтерского движения в районе стал ветеран боевых действий Рафис Ишмуратов, под чьим руководством группа работает с ноября 2022 года. Здесь не только плетут сети, но и восстанавливают и передают на передовую автомобили и мотоциклы, занимаются сбором гуманитарного груза, а из отходов ленты изготавливают надшлемники и маскировочные халаты.

Чтобы работа двигалась быстрее, станки для плетения расположены в пяти пунктах района: в селах Стерлибашево, Бакеево, Первомайский, в деревне Ибракаево и в районной межпоселенческой библиотеке. «Присоединиться и помочь может любой — здесь всегда рады новым рукам и добрым сердцам», — написал Рустам Рахмангулов.

Фото: соцсети Рустама Рахмангулова.

Автор: Татьяна КРУГЛОВА
