31 Декабря 2025, 16:37

Лесоводы Башкирии передали семьям участников СВО новогодние ели

В знак поддержки семей участников специальной военной операции лесоводы Башкирии организовали праздничную акцию.

Как сообщает пресс-служба Минлесхоза РБ, в рамках мероприятия 110 многодетных семей получили особенные подарки к Новому году — живые ели, сосны и пихты, которые были тщательно заготовлены и бережно доставлены каждому адресату.

«Мы на постоянной основе оказываем помощь героям, защищающим интересы нашей Родины в зоне проведения СВО, направляя гуманитарную помощь в виде пиломатериалов, дров, предметов первой необходимости и материально-технического обеспечения. Однако, не менее важной является и забота об их семьях. Живые елочки, сосны и пихты – знак нашей искренней благодарности и заботы. Пусть хвойный аромат главного символа Нового года наполнит каждый дом и порадует в это непростое время», - отметил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.

Фото: пресс-служба Минлесхоза РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
