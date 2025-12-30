-7 °С
30 Декабря , 16:54

В Башкирии рассказали о комплексе мер поддержки для ветеранов СВО

Вице-премьер правительства – министр спорта РБ Руслан Хабибов в эфире телеканала БСТ рассказал о мерах поддержки для участников СВО и членов их семей.

Руслан Хабибов напомнил, что в Башкирии существует 54 региональных меры поддержки ветеранов СВО и членов их семей. А в целом, с учетом федеральных и других форм помощи, их насчитывается 99.

«Первая, основная наша задача - это оформление необходимого комплекта документов. И здесь конечно первыми помощниками становятся социальные координаторы нашего филиала Госфонда «Защитники Отечества». И далее мы уже решаем те вопросы, которые возникают у каждого нашего ветерана в зависимости от ситуации», - рассказал Руслан Хабибов.

В дальнейшем, пояснил вице-премьер, решаются проблемы трудоустройства, диспансеризации, разработан большой блок психологической помощи. «И конечно же особое внимание здесь необходимо обратить на юридическое сопровождение наших уважаемых ветеранов, членов их семьей», - отметил Руслан Хабибов.

Фото: соцсети Руслана Хабибова.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
