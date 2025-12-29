-10 °С
29 Декабря , 16:55

В Уфе реализовали патриотический проект «СВОя история. СВОя земля»

В Год Защитника Отечества Центр молодежного туризма УГНТУ, резидента межвузовского кампуса Уфы, завершил проект «СВОя история. СВОя земля». Его цель — через синтез истории, искусства и живого общения укрепить связь поколений и сформировать у молодежи уважение к героическому прошлому и современным защитникам страны.

Проект, разработанный совместно с кафедрой «Туризм, гостиничный и ресторанный сервис» УГНТУ при поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» в РБ, объединил семьи ветеранов специальной военной операции, сотрудников и студентов университета.

Ключевым событием стала экскурсионная программа «Уфа — город трудовой доблести». Участники погрузились в историю столицы Башкирии в годы Великой Отечественной войны, узнали о вкладе уфимцев в общую Победу и причинах присвоения городу почетного звания. Отдельное внимание было уделено малоизвестным страницам истории, таким как работа в Уфе радио Коминтерна.

Второй частью проекта стала арт-терапия под открытым небом. На мольбертах в центре города участники, вдохновленные экскурсией, создавали живописные зарисовки знаковых локаций: памятника Ленину, Верхнеторговой площади, здания бывшей Государственной думы.

«“СВОя история. СВОя земля” — это важное пространство для диалога, памяти и вдохновения, — отмечают организаторы. — Проект трансформирует роль студента от пассивного слушателя в активного исследователя и популяризатора наследия своего края, воспитывая бережное отношение к родной земле».

Справка

Создание сети современных университетских кампусов ведется в России по поручению президента Владимира Путина. К 2030 году планируется ввести в эксплуатацию 25 таких объектов в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Проект уфимского межвузовского кампуса включает жилье для 4,3 тысячи студентов, учебно-научные комплексы, лаборатории и комфортную городскую среду, которая будет доступна всем жителям и гостям столицы Башкирии.

Фото: пресс-служба кампуса.

Автор: Мария СНЫТКИНА
