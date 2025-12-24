-25 °С
24 Декабря , 14:32

Гульнур Кульсарина: Наша команда в будущем будет только расти

Итоги Года поддержки участников СВО и членов их семей подвела на пресс-конференции руководитель филиала госфонда «Защитники Отечества» Гульнур Кульсарина.

— Наша команда социальных координаторов смогла набрать опыта и знаний. В этом году она увеличилась на 25 человек. Я думаю, что в будущем она будет только расти, потому что мы идем к победе, все больше становится наших участников СВО, ветеранов боевых действий, которые уже демобилизовались. Некоторые, к сожалению, пришли с тяжелыми ранениями, ампутациями. Больше становится и подопечных — членов семей погибших героев и без вести пропавших бойцов, — подчеркнула Гульнур Кульсарина.

В этом году фонд смог увеличить количество технических средств реабилитации для поддержки участников СВО с инвалидностью. Это и нанотехнологичные протезы, и адаптация жилых помещений. Во всех муниципалитетах ветеранов с инвалидностью принимают спортивные комплексы. Им предоставляют спортинвентарь, экипировку. Кроме того, их обеспечивают адаптивной одеждой, ведь они тоже хотят выглядеть красиво, подчеркнула руководитель филиала госфонда.

Ветераны могут принять участие в образовательных программах, например, по предпринимательству. Также заключаются договоры с предприятиями о вакансиях для вернувшихся участников СВО.

Фото автора.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
