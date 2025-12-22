Гульнур Кульсарина: Мы используем все ресурсы для поддержки наших героев

«Вопросы социальной защиты, медицинской реабилитации и трудоустройства ветеранов СВО находятся в зоне особого внимания. Были озвучены конкретные меры, направленные на улучшение качества жизни защитников, включая расширение доступа к медицинским услугам, психологической помощи и образовательным программам.

Фонд «Защитники Отечества» является ключевым инструментом реализации государственной политики в этой сфере. Филиал в Республике Башкортостан активно работает над оказанием адресной помощи ветеранам и членам их семей, решая вопросы получения положенных льгот и выплат, содействуя в трудоустройстве и переобучении.

Мы работаем в тесной связке с органами государственной власти, общественными организациями и волонтерами, что позволяет максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы для поддержки наших героев. Заявления президента подтверждают неизменность курса на всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям, и фонд «Защитники Отечества» продолжит наращивать усилия в этом направлении.

Президент отметил, что в условиях проведения СВО решение объявить 2026-й Годом единства народов России становится особенно важным и понятным. Как председатель регионального отделения Ассамблеи народов России могу отметить, что это отражает стремление страны укрепить внутренние связи и солидарность среди многонационального населения. Единство народов России имеет глубокие исторические корни, и его актуальность проявляется в современных вызовах, с которыми сталкивается государство», — отметила Гульнур Кульсарина.

Фото: Филиал госфонда «Защитники Отечества» в РБ.