19 Декабря , 10:00

Сельчане из Бирского района отправили гумпомощь бойцам

Вторую за месяц партию гуманитарной помощи собрали для участников СВО жители села Калинники Бирского района.

В составе груза 30 посылок для бойцов с тушенкой, сгущенкой, чаем, медом, сладостями, соками, вареньем, сухофруктами, домашней лапшой, средствами гигиены. Кроме того, бойцы получат теплые носки, медикаменты, пластик для 3D-принтера, маскировочные сети и костюмы.

Четыре больших мешка и коробку с постельным бельем и полотенцами сельчане передают в госпиталь.

Сбор гуманитарной помощи для ребят организован в библиотеке села Калинники. Жители инициативу горячо поддержали. В изготовлении маскировочных сетей участвовали даже школьники.

Фото: Библиотека села Калинники ВК.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
