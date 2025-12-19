Сельчане из Бирского района отправили гумпомощь бойцам

В составе груза 30 посылок для бойцов с тушенкой, сгущенкой, чаем, медом, сладостями, соками, вареньем, сухофруктами, домашней лапшой, средствами гигиены. Кроме того, бойцы получат теплые носки, медикаменты, пластик для 3D-принтера, маскировочные сети и костюмы.

Четыре больших мешка и коробку с постельным бельем и полотенцами сельчане передают в госпиталь.

Сбор гуманитарной помощи для ребят организован в библиотеке села Калинники. Жители инициативу горячо поддержали. В изготовлении маскировочных сетей участвовали даже школьники.

Фото: Библиотека села Калинники ВК.