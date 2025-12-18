В Уфе ветеран СВО, потерявший ногу, стал таксистом

Уфимец Ильгиз Ахунов за рулем с 2012 года, но после полученного в зоне СВО тяжелого ранения учиться управлять автомобилем ему пришлось буквально заново. Домой он вернулся без левой ноги, пользуется протезом, что здорово облегчило ему жизнь. Шутит: «Повезло, что потерял левую ногу, а не правую — педали газа и тормоза в машине расположены справа».

По словам Ильгиза, заработком он вполне доволен. Ежедневно выполняет несколько десятков заявок, доходило даже до 80.

Что можно устроиться в службе такси, ветерану подсказали в республиканском филиале фонда «Защитники Отечества». Социальные координаторы регулярно сообщают своим подопечным о вакансиях, которые появляются у работодателей, с которыми фонд заключил соглашение, среди них есть и служба перевозки людей.

Ветераны, вернувшиеся из зоны проведения СВО, могут также пройти дополнительное обучение, профессиональную ориентацию и открыть собственное дело.

Фото: стоп-кадр программы «Вести-Башкортостан».