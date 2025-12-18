В Башкирии принят закон о квотах для приема на работу участников СВО

«Закон призван содействовать трудоустройству военнослужащих, вернувшихся домой после выполнения задач в зоне СВО. Работодателям с численностью работников от 100 человек устанавливается квота для обязательного приема на работу данной категории граждан в размере 1% среднесписочной численности работников. Работодатель сможет трудоустраивать участников спецоперации как напрямую, так и по направлению органов службы занятости. Выполнением квоты будет считаться факт заключения трудового договора с участником СВО», – пояснил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

По мнению спикера парламента, квотирование рабочих мест для защитников Родины – не только вопрос социальной справедливости, но и способ интеграции ветеранов в гражданскую жизнь.

Ряд регионов уже практикуют такой механизм. Опыт трудоустройства участников СВО по квотам уже имеется в Московской, Ленинградской и Новгородской областях. Планируют вводить квотирование также Вологодская, Курская, Самарская области и Республика Карелия. В Башкирии с принятием закона около 1100 работодателей смогут создать для военнослужащих более пяти тысяч рабочих мест.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.