18 Декабря , 15:53

В Башкирии принят закон о квотах для приема на работу участников СВО

Депутаты Госсобрания РБ приняли закон «Об установлении квоты для приема на работу участников специальной военной операции в Республике Башкортостан». Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

В Башкирии принят закон о квотах для приема на работу участников СВО
В Башкирии принят закон о квотах для приема на работу участников СВО

«Закон призван содействовать трудоустройству военнослужащих, вернувшихся домой после выполнения задач в зоне СВО. Работодателям с численностью работников от 100 человек устанавливается квота для обязательного приема на работу данной категории граждан в размере 1% среднесписочной численности работников. Работодатель сможет трудоустраивать участников спецоперации как напрямую, так и по направлению органов службы занятости. Выполнением квоты будет считаться факт заключения трудового договора с участником СВО», – пояснил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

По мнению спикера парламента, квотирование рабочих мест для защитников Родины – не только вопрос социальной справедливости, но и способ интеграции ветеранов в гражданскую жизнь.

Ряд регионов уже практикуют такой механизм. Опыт трудоустройства участников СВО по квотам уже имеется в Московской, Ленинградской и Новгородской областях. Планируют вводить квотирование также Вологодская, Курская, Самарская области и Республика Карелия. В Башкирии с принятием закона около 1100 работодателей смогут создать для военнослужащих более пяти тысяч рабочих мест.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
