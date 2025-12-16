Башкирию наградили за увековечение памяти героев Отечества

Сегодня, 16 декабря, на оперативном совещании правительства республики главный федеральный инспектор по Башкортостану Александр Окатьев вручил главе республики Радию Хабирову диплом полномочного представителя Президента России в Приволжском Федеральном округе Игоря Комарова.

Диплом подтверждает первое место, которое Башкирия заняла в проекте ПФО, — за наиболее полное выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества.

— Проделана огромная работа. Я с большим уважением и признательностью хочу всем сказать огромное спасибо и передать этот диплом и памятный знак главе республики Радию Фаритовичу Хабирову, — сказал Александр Окатьев.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкортостана.