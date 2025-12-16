-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Поддержка СВОих
16 Декабря , 15:18

Башкирию наградили за увековечение памяти героев Отечества

Башкортостан стал лучшим в ПФО в деле увековечения памяти защитников Отечества.

Башкирию наградили за увековечение памяти героев Отечества
Башкирию наградили за увековечение памяти героев Отечества

Сегодня, 16 декабря, на оперативном совещании правительства республики главный федеральный инспектор по Башкортостану Александр Окатьев вручил главе республики Радию Хабирову диплом полномочного представителя Президента России в Приволжском Федеральном округе Игоря Комарова.

Диплом подтверждает первое место, которое Башкирия заняла в проекте ПФО, — за наиболее полное выполнение законодательства по увековечению памяти защитников Отечества.

— Проделана огромная работа. Я с большим уважением и признательностью хочу всем сказать огромное спасибо и передать этот диплом и памятный знак главе республики Радию Фаритовичу Хабирову, — сказал Александр Окатьев.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкортостана.

Башкирию наградили за увековечение памяти героев Отечества
Башкирию наградили за увековечение памяти героев Отечества
Башкирию наградили за увековечение памяти героев Отечества
Автор: Надежда РОМАНОВА.
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru