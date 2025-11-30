Житель Башкирии спас товарищей под обстрелом в зоне СВО

Руслан Давлетшин выполнял задачу по перевозке горючего на передовой. В районе населенного пункта Михайловка личный состав попал под артиллерийский обстрел. Давлетшин не поддался панике, несмотря на угрозу жизни, грамотно организовал эвакуацию сослуживцев из подбитой техники. Благодаря его решительным действиям удалось избежать потерь», – сообщил Марат Загидуллин.

При этом задача личного состава была выполнена в полном объеме – подразделения на передовой получили необходимое топливо. За проявленные доблесть и отвагу Руслан Давлетшин представлен к госнаграде – медали Жукова.

Мэр Салавата вручил благодарственное письмо матери бойца Гузель Давлетшиной.

Фото: соцсети «Башкирский батальон».