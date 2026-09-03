В Башкирии за неделю в соцсетях зарегистрировали на 243 сообщения больше

В правительстве Башкирии под руководством премьер-министра региона Андрея Назарова обсудили результаты еженедельного мониторинга социальных сетей и обращений жителей.

С 24 по 30 августа текущего года информсистемы ЦУР Башкирии «Инцидент-менеджмент» и Платформа обратной связи было зарегистрировано 5006 сообщений. Это на 243 сообщения больше, чем неделей ранее. И в то же время на 2320 меньше аналогичного показателя за аналогичный период прошлого года.

По словам начальника управления главы РБ по социальным коммуникациям Елены Прочаковской, на первом месте находится тема ЖКХ. Чаще всего люди жаловались на отсутствие холодной и/или горячей воды, аварии в системе водоснабжения, ремонт подъездов, работу управляющих компаний, плату за ЖКУ. Чаще всего пишут обращения уфимцы, стерлитамакцы и салаватцы. На втором месте — дорожная тема. Люди писали о ремонте дорог, ямах и выбоинах, строительстве и содержании дорог, обустройстве тротуаров. Больше всего жалоб поступило из Уфы, Туймазинского и Белорецкого районов. Третье место — за темой благоустройства. Чаще всего речь идет о содержании зеленых насаждений, благоустройстве общественных пространств, уборке мусора и листвы, отсутствии освещения, благоустройстве общественных пространств. Чаще всего такие обращения поступали от жителей Уфы, Белорецкого района и Стерлитамака.

За отчетный период ЦУР Башкирии вместе с коллегами из муниципалитетов, министерств и ведомств отработал 3754 обращения. В том числе 671 — по ЖКХ, 661 — по дорогам, 626 — по благоустройству, 191 — по здравоохранению, 122 — по образованию.

Фото Тимура Шарипкулова.