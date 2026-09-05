Инспекторы ДПС Башкирии остановили на дорогах 46 пьяных водителей

От управления транспортными средствами отстранены 46 нетрезвых водителей, двое из которых управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно — теперь им грозит уголовная ответственность.

Инспекторы ДПС зафиксировали 34 факта управления транспортом без водительского удостоверения; семь случаев, когда за рулём находились водители, лишённые прав; 60 фактов выезда на полосу встречного движения; 41 факт перевозки детей без использования удерживающих устройств.

«Уважаемые участники дорожного движения! Просим вас не оставаться равнодушными к грубым нарушителям ПДД. Если вы стали свидетелем того, как водитель в состоянии опьянения садится за руль, сообщите об этом по «телефону доверия» МВД по Республике Башкортостан: 8 (347) 272-32-92 или в чат-бот Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot. Возможно, именно ваш звонок спасёт жизнь не только самого водителя, но и других участников дорожного движения», — написал главный автоинспектор республики Владимир Севастьянов, подводя итоги рейда.

Фото: пресс-служба ГАИ Башкирии.