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5 Сентября , 07:57

Инспекторы ДПС Башкирии остановили на дорогах 46 пьяных водителей

За минувшие сутки сотрудники Госавтоинспекции Республики Башкортостан выявили более 1 500 нарушений правил дорожного движения.

Инспекторы ДПС Башкирии остановили на дорогах 46 пьяных водителейИнспекторы ДПС Башкирии остановили на дорогах 46 пьяных водителей
Инспекторы ДПС Башкирии остановили на дорогах 46 пьяных водителей

От управления транспортными средствами отстранены 46 нетрезвых водителей, двое из которых управляли автомобилем в состоянии опьянения повторно — теперь им грозит уголовная ответственность.

Инспекторы ДПС зафиксировали 34 факта управления транспортом без водительского удостоверения; семь случаев, когда за рулём находились водители, лишённые прав; 60 фактов выезда на полосу встречного движения; 41 факт перевозки детей без использования удерживающих устройств.

«Уважаемые участники дорожного движения! Просим вас не оставаться равнодушными к грубым нарушителям ПДД. Если вы стали свидетелем того, как водитель в состоянии опьянения садится за руль, сообщите об этом по «телефону доверия» МВД по Республике Башкортостан: 8 (347) 272-32-92 или в чат-бот Госавтоинспекции @GIBDDRB_02bot. Возможно, именно ваш звонок спасёт жизнь не только самого водителя, но и других участников дорожного движения», — написал главный автоинспектор республики Владимир Севастьянов, подводя итоги рейда.

Фото: пресс-служба ГАИ Башкирии.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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